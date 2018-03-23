Обшуки в АТЕКу стосуються можливого заволодіння майном на 54 млн грн, - МВС

Про це повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

"Співробітники Національної поліції проводять перевірку фактів можливого заволодіння майном ПрАТ АТЕК на 54 мільйони гривень. Слідчі дії проходять в офісних адмінбудівлях ПрАТ, де слідчі проводять виїмку документації", – сказав Тракало.

Він додав, що слідчі дії проводять на території кількох українських областей.

Нагадаємо, що спецпризначенці Нацполіції вранці в п'ятницю прийшли на базу партії "Національний корпус" і полку Нацгвардії "Азов" на території покинутого машинобудівного заводу "АТЕК" біля станції метро "Святошин" у Києві.

Як вважають в "Нацкорпусі", поліція заблокувала офіс руху "Національний корпус" у зв'язку із заявою її лідера Андрія Білецького щодо справи нардепа Надії Савченко.