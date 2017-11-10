Обшуки в Бахчисараї - чергові докази дискримінації кримських татар, - МЗС

Офіційних коментарів російських силових структур з цього приводу поки немає

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували обшуки у кримських татар у Бахчисараї.

У МЗС вважають, що обшуки у будинках кримських татар у Бахчисараї є черговим доказом їх дискримінації в окупованому Криму, тому міжнародний тиск на Росію має посилюватися, написала у Twitter речник МЗС Мар'яна Беца.

"Чи є межа цинізму? Чергові докази дискримінації кримських татар в окупованому Криму. Міжнародний тиск на окупанта має посилюватись", - написала Беца.

Як відомо, рано вранці 11 жовтня в місті Бахчисарай в анексованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. Обшуки проводять у домівках Сулеймана Асанова, Сейрана Салієва, Тимура Ібрагімова і Сервера Зекерьяєва.

У Федеральній службі безпеки Росії стверджують, що в анексованому Криму припинили діяльність осередку послідовників забороненої організації "Хізб ут-Тахрір".