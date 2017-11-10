Обшуки в Бахчисараї - чергові докази дискримінації кримських татар, - МЗС
У МЗС вважають, що обшуки у будинках кримських татар у Бахчисараї є черговим доказом їх дискримінації в окупованому Криму, тому міжнародний тиск на Росію має посилюватися, написала у Twitter речник МЗС Мар'яна Беца.
"Чи є межа цинізму? Чергові докази дискримінації кримських татар в окупованому Криму. Міжнародний тиск на окупанта має посилюватись", - написала Беца.
Як відомо, рано вранці 11 жовтня в місті Бахчисарай в анексованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. Обшуки проводять у домівках Сулеймана Асанова, Сейрана Салієва, Тимура Ібрагімова і Сервера Зекерьяєва.
У Федеральній службі безпеки Росії стверджують, що в анексованому Криму припинили діяльність осередку послідовників забороненої організації "Хізб ут-Тахрір".
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