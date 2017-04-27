Обшуки в Dragon Capital викликали різку реакцію на Заході, - Наливайченко
"Практика тиску спецслужб на українські та міжнародні комерційні структури є неприпустимою! Адже інвесторам – і українським, і іноземним, - потрібні гарантії держави, в яку вони вкладають гроші. Натомість, весь світ спостерігає, як проводиться рейд проти провідного інвестиційного банку! Це турбує наших міжнародних партнерів", - наголосив лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко, виступаючи сьогодні, 27 квітня, у Черкасах перед студентами Черкаського національного університету.
Лідер Руху "Справедливість" також підкреслив, що Генеральна прокуратура має дати правовий висновок вчорашнім подіям навколо Dragon Capital і ознайомити з ним міжнародним партнерів, іноземні посольства та українську громадськість.
Dragon Capital - одна з найбільших груп компаній, що працюють у сфері інвестицій та фінансових послуг, і надають повний спектр інвестиційно-банківських та брокерських послуг. Інвестиційно-банківський підрозділ успішно провів більш ніж 100 транзакцій на суму більше 5 мільярдів доларів. Брокерський відділ є найбільшим українським торговцем акціями – третина торгів на Українській Біржі проходить за участі компанії.
Нагадаємо, 26 квітня СБУ провела обшуки у компанії Dragon Capital. Правоохоронці заявили, що у компанії використовували заборонене шпигунське програмне забезпечення російського виробництва. У самій компанії відзначили: обшуки СБУ стосувалися програми контролю робочого часу працівників компанії, яка була визнана "спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації" на підставі експертного висновку, зробленого в рамках кримінального провадження.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану