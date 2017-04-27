Обшуки в Dragon Capital викликали різку реакцію на Заході, - Наливайченко

Обшуки в одній із найбільших інвестиційних компаній в Україні Dragon Capital вже викликали вкрай різку реакцію на Заході і матимуть негативний вплив на процес залучення інвестицій в українську економіку.

"Практика тиску спецслужб на українські та міжнародні комерційні структури є неприпустимою! Адже інвесторам – і українським, і іноземним, - потрібні гарантії держави, в яку вони вкладають гроші. Натомість, весь світ спостерігає, як проводиться рейд проти провідного інвестиційного банку! Це турбує наших міжнародних партнерів", - наголосив лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко, виступаючи сьогодні, 27 квітня, у Черкасах перед студентами Черкаського національного університету.

Лідер Руху "Справедливість" також підкреслив, що Генеральна прокуратура має дати правовий висновок вчорашнім подіям навколо Dragon Capital і ознайомити з ним міжнародним партнерів, іноземні посольства та українську громадськість.

Dragon Capital - одна з найбільших груп компаній, що працюють у сфері інвестицій та фінансових послуг, і надають повний спектр інвестиційно-банківських та брокерських послуг. Інвестиційно-банківський підрозділ успішно провів більш ніж 100 транзакцій на суму більше 5 мільярдів доларів. Брокерський відділ є найбільшим українським торговцем акціями – третина торгів на Українській Біржі проходить за участі компанії.

Нагадаємо, 26 квітня СБУ провела обшуки у компанії Dragon Capital. Правоохоронці заявили, що у компанії використовували заборонене шпигунське програмне забезпечення російського виробництва. У самій компанії відзначили: обшуки СБУ стосувалися програми контролю робочого часу працівників компанії, яка була визнана "спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації" на підставі експертного висновку, зробленого в рамках кримінального провадження.