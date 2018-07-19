Обшуки в Компартії: кіберполіція вилучила комп'ютери, з яких поширювали заборонену символіку

"Поліцейські встановили, що користувачем ІР-адерси, з якої адмініструється цей веб-ресурс є партія з подібною назвою в скороченому варіанті. Також встановлено, що наповнення сайту інформацією здійснюється з приміщення у місті Києві, яке є у користуванні цієї політичної сили. Працівники Департаменту кіберполіції, спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, із залученням спецпризначенців КОРД, провели санкціоновані обшуки у цьому приміщенні", – розповіли у прес-службі Кіберполіції.

Під час обшуку поліцейські виявили на комп'ютерах працівників офісу матеріали, які були поширені на сайті "kpu.ua" та стосуються поширення комуністичної символіки.

"За результатами проведених слідчих дій поліцейські вилучають комп’ютерну техніку та змінні носії інформації. В подальшому їх буде направлено на експертизу. Особи, які мали доступ до адміністрування сайту встановлені. З ними наразі працюють правоохоронці. ... Кіберполіція продовжує виявляти подібні факти у мережі Інтернет. По всім фактам поширення комуністичної символіки, винні особи будуть притягнені до відповідальності", – зазначили правоохоронці.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) КК України. Особам, причетним до таких протиправних дій, загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.



Фото: cyberpolice.gov.ua



Фото: cyberpolice.gov.ua



Фото: cyberpolice.gov.ua

Нагадаємо, СБУ провела обшуки в керівників компартії у Києві. Слідчі виявили агітаційні матеріали із забороненою символікою комуністичного режиму, що планувалися для публічного поширення 9 травня.