Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Обшуки в Компартії: кіберполіція вилучила комп'ютери, з яких поширювали заборонену символіку

За фактом відкрите кримінальне провадження, причетним загрожує до 10 років позбавлення волі
Сьогодні, 19 липня, у столичному офісі Комуністичної партії працівники кіберполіції провели санкціонований обшук. Правоохоронці стверджують: на веб-ресурсі з доменним іменем "kpu.ua", який наповнювався з цього офісу Компартії, виявили факти виготовлення та поширення комуністичної символіки.
Обшуки в Компартії: кіберполіція вилучила комп Фото: cyberpolice.gov.ua

"Поліцейські встановили, що користувачем ІР-адерси, з якої адмініструється цей веб-ресурс є партія з подібною назвою в скороченому варіанті. Також встановлено, що наповнення сайту інформацією здійснюється з приміщення у місті Києві, яке є у користуванні цієї політичної сили. Працівники Департаменту кіберполіції, спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, із залученням спецпризначенців КОРД, провели санкціоновані обшуки у цьому приміщенні", – розповіли у прес-службі Кіберполіції.

Під час обшуку поліцейські виявили на комп'ютерах працівників офісу матеріали, які були поширені на сайті "kpu.ua" та стосуються поширення комуністичної символіки.

"За результатами проведених слідчих дій поліцейські вилучають комп’ютерну техніку та змінні носії інформації. В подальшому їх буде направлено на експертизу. Особи, які мали доступ до адміністрування сайту встановлені. З ними наразі працюють правоохоронці. ... Кіберполіція продовжує виявляти подібні факти у мережі Інтернет. По всім фактам поширення комуністичної символіки, винні особи будуть притягнені до відповідальності", – зазначили правоохоронці.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) КК України. Особам, причетним до таких протиправних дій, загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.


Фото: cyberpolice.gov.ua


Фото: cyberpolice.gov.ua


Фото: cyberpolice.gov.ua

Нагадаємо, СБУ провела обшуки в керівників компартії у Києві. Слідчі виявили агітаційні матеріали із забороненою символікою комуністичного режиму, що планувалися для публічного поширення 9 травня.

В Україні з 2015 року діяльність Комуністичної партії заборонена.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 07 2018 21:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.