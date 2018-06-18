Обшуки в Криму: затримали дівчину з батьком

Після закінчення обшуку господаря будинку і його дочку відвезли до Сімферополя

В окупованому Росією місті Старий Крим провели обшуки у будинку кримських татар, затримали Юнуса Сейтумерова і його доньку.

"Обшук в місті Старий Крим, вулиця Абрикосова, 38. Приїхав ОМОН в 6.40 ранку до Сейтумерова Юнусу. У будинку разом з ним знаходилися дружина і діти", - повідомили в організації "Кримська солідарність" у Facebook.

За словами громадського захисника Мустафи Сейдалієва, ніяких протоколів співробітники ОМОНу не залишали.

"Після огляду відвезли дочку Юнуса Сейтумерова. Сам Юнус поїхав із ними", – сказав він.

Сейдалієв додав, що за версією родичів затриманих, ймовірною причиною затримання доньки Сейтумерова нібито стало телефонне листування зі своїм чоловіком, який перебуває на території України.

Нагадаємо, з початку російської окупації Криму зафіксовано щонайменше 181 випадок жорстокого поводження з місцевими мешканцями з боку підконтрольної Кремлю "влади", з них 55 випадків тортур, повідомила координатор КримSOS Таміла Ташева.