Обшуки в Криму: затримали дівчину з батьком
"Обшук в місті Старий Крим, вулиця Абрикосова, 38. Приїхав ОМОН в 6.40 ранку до Сейтумерова Юнусу. У будинку разом з ним знаходилися дружина і діти", - повідомили в організації "Кримська солідарність" у Facebook.
За словами громадського захисника Мустафи Сейдалієва, ніяких протоколів співробітники ОМОНу не залишали.
"Після огляду відвезли дочку Юнуса Сейтумерова. Сам Юнус поїхав із ними", – сказав він.
Сейдалієв додав, що за версією родичів затриманих, ймовірною причиною затримання доньки Сейтумерова нібито стало телефонне листування зі своїм чоловіком, який перебуває на території України.
Нагадаємо, з початку російської окупації Криму зафіксовано щонайменше 181 випадок жорстокого поводження з місцевими мешканцями з боку підконтрольної Кремлю "влади", з них 55 випадків тортур, повідомила координатор КримSOS Таміла Ташева.
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