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Обшуки в редакції "Страна.ua": Гужву доставили до київського главку

Напередодні ввечері в редакцію інтернет-видання "Страна.uа" прийшли з обшуком
Головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужву затримали і приблизно в 4 ранку повезли в Головне управління МВС України в Києві.
Обшуки в редакції "Страна.ua": Гужву доставили до київського главку Ігор Гужва Фото: dt.ua

Головний редактор інтернет-видання "Страна.uа" був затриманий в офісі видання після проведених там обшуків і доставлений у Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Києві, повідомляє "Страна.ua", з посиланням на дані заступника головреда видання Світлану Крюкову та адвокатів затриманого.

З інфорамції Крюкової, планується проведення обшуку за місцем проживання Гужви.

"Ігоря Гужву затримали по сфабрикованій справі. Відвезли в невідомому напрямку. За нашою інформацією, планується обшук у нього вдома", - написала вона на своїй сторінці Facebook.

"За словами адвокатів, Гужва вже доставлено на Володимирську, 15 у ГУ МВС України в місті Києві. Його хочуть затримати за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу (КПК) (Затримання уповноваженою посадовою особою -прим.). Його планують допитати в якості підозрюваного і відправити в ізолятор тимчасового утримання", - йдеться в повідомленні на сайті видання.

Як повідомлялося, у четвер ввечері в Києві був затриманий головний редактор інтернет-видання "Країна.юа" Ігор Гужва, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"За матеріалами ГФС і прокуратури р. Києва затримано Гужва, який вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

За словами генерального прокурора, у розпорядженні слідства є відео і фото докази даного правопорушення.

Як повідомлялося, напередодні ввечері в редакцію інтернет-видання "Страна.uа" прийшли з обшуком. Як уточнила заступник головреда видання Світлана Крюкова, вся будівля бізнес-центру оточене співробітниками СБУ. Їх до 20 осіб.

Головний редактор "Страна.uа" Ігор Гужва пов'язує обшуки в редакції видання з критичними публікаціями на адресу депутата Верховної Ради Дмитра Лінька (Радикальна партія). За його словами, кримінальну справу проти видання сфальсифіковано. За словами словами генерального прокурора Юрія Луценка, Гужва вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика

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23 06 2017 07:58
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