Обстріл Авдіївки кваліфікували як теракт, - прокуратура
В прокуратурі Донецької області, маючи інформацію про знаходження в районі цивільних осіб, бойовики завдали цілеспрямований удар по житлових кварталах Авдіївки, - повідомляє прес-служба відомства.
"В результаті обстрілу троє мирних жителів отримали мінно-вибухові травми, множинні осколкові поранення різних частин тіла", - наголошується в повідомленні прес-служби.
За інформацією прес-служби відомства, поранення отримали 41-річний чоловік, 58-річна жінка та 26-річний молодий чоловік. "На даний момент всім громадянам надана медична допомога", - повідомляють в прокуратурі Донецької області.
"Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і попередньо класифіковані за ознаками частини 3 статті 258 КК України "Терористичний акт", - зазначають у відомстві.
Нагадаємо, станом на ранок понеділка бої в районі Авдіївки тривають. Бойовики використовують важке заборонене озброєння, в тому числі і 120 мм калібрів.
За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики відкривали вогонь 56 раз по всій лінії зіткнення. В результаті 5 українських військових загинули, 9 поранені, 4 травмовані.
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