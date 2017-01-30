Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Обстріл Авдіївки кваліфікували як теракт, - прокуратура

В результаті обстрілу поранення отримали три людини
Прокуратура Донецької області класифікувала обстріл житлових кварталів Авдіївки, що сталися вранці 29 січня, як терористичний акт.
Обстріл Авдіївки кваліфікували як теракт, - прокуратура Фото: Vadim Braydov / AP

В прокуратурі Донецької області, маючи інформацію про знаходження в районі цивільних осіб, бойовики завдали цілеспрямований удар по житлових кварталах Авдіївки, - повідомляє прес-служба відомства.

"В результаті обстрілу троє мирних жителів отримали мінно-вибухові травми, множинні осколкові поранення різних частин тіла", - наголошується в повідомленні прес-служби.

За інформацією прес-служби відомства, поранення отримали 41-річний чоловік, 58-річна жінка та 26-річний молодий чоловік. "На даний момент всім громадянам надана медична допомога", - повідомляють в прокуратурі Донецької області.

"Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і попередньо класифіковані за ознаками частини 3 статті 258 КК України "Терористичний акт", - зазначають у відомстві.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка бої в районі Авдіївки тривають. Бойовики використовують важке заборонене озброєння, в тому числі і 120 мм калібрів.

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики відкривали вогонь 56 раз по всій лінії зіткнення. В результаті 5 українських військових загинули, 9 поранені, 4 травмовані.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 01 2017 11:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поховані на чужині: вітчизняні письменники, яких смерть застала за межами України

Поховані на чужині: вітчизняні письменники, яких смерть застала за межами України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat