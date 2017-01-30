Обстріл Авдіївки кваліфікували як теракт, - прокуратура

В результаті обстрілу поранення отримали три людини

Прокуратура Донецької області класифікувала обстріл житлових кварталів Авдіївки, що сталися вранці 29 січня, як терористичний акт.

В прокуратурі Донецької області, маючи інформацію про знаходження в районі цивільних осіб, бойовики завдали цілеспрямований удар по житлових кварталах Авдіївки, - повідомляє прес-служба відомства.

"В результаті обстрілу троє мирних жителів отримали мінно-вибухові травми, множинні осколкові поранення різних частин тіла", - наголошується в повідомленні прес-служби.

За інформацією прес-служби відомства, поранення отримали 41-річний чоловік, 58-річна жінка та 26-річний молодий чоловік. "На даний момент всім громадянам надана медична допомога", - повідомляють в прокуратурі Донецької області.

"Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і попередньо класифіковані за ознаками частини 3 статті 258 КК України "Терористичний акт", - зазначають у відомстві.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка бої в районі Авдіївки тривають. Бойовики використовують важке заборонене озброєння, в тому числі і 120 мм калібрів.

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики відкривали вогонь 56 раз по всій лінії зіткнення. В результаті 5 українських військових загинули, 9 поранені, 4 травмовані.