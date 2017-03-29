Обстріл консульства в Луцьку це підлість тих, хто проти нашої дружби з Польщею, - Клімкін ОНОВЛЕНО

З місця ймовірного вибуху в консульстві Польщі поліція вилучила залишки від ручного протитанкового гранатомета РПГ-22

Голова Міністерства закордонних справ України (МЗС) Павло Клімкін висловив обурення з приводу провокації проти консульства Польщі у Луцьку.

"Обурений провокацією проти Генконсульства Польщі у Луцьку. Це підлість від тих, хто проти нашої дружби з Республікою Польща. Робимо все, щоб винні були покарані", - написав Клімкін у Twitter.



Фото: volyn24.com

У свою чрегу консул Польщі у Луцьку Кшиштоф Савіцкі заявив, що нічний напад на приміщення консульства був терористичним актом, інформує Волинь24.



Фото: volyn24.com

"Це був правдивий теракт. Хотіли вбити людей" - сказав консул.

Варто відзначити, що з місця ймовірного вибуху в консульстві Польщі поліція вилучила залишки від ручного протитанкового гранатомета РПГ-22, повідомляє "112 Україна".

За словами правоохоронців, було знайдено задню кришку, тобто стріляли з вулиці заднього двору і цілилися у вікно останнього поверху.

Поліцейські повідомили, що наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею "Теракт".

Приміщення консульства не працює, хоча люди продовжують приходити, щоб подати документи на візу.

Оновлення. МЗС Польщі підтвердило обстріл свого консульства у Луцьку і викликало у зв'язку з цим посла України Андрія Дещицю, повідомляє МЗС Польщі.

"Ми підтверджуємо, що після півночі за місцевим часом 29 березня в будинку Генерального консульства в Луцьку дійшло до вибуху", - йдеться у повідомленні.

"До МЗС викликано посла України в Польщі. Наше посольство у Києві також заявить ноту протесту в МЗС України", - додали у відомстві.

В МЗС Польщі також повідомили, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

"Ми очікуємо, що українські служби забезпечать більш ефективну охорону дипломатичних установ. Ми також очікуємо якнайшвидшого з'ясування обставин події і затримання виконавців", - відзначили в польському відомстві.

Нагадаємо, що вночі 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, яке розташоване на вулиці Дубнівській, 22б.