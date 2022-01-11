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Обстріл України: скільки росії коштувала масована атака 31 жовтня

31 жовтня росія випустила по Україні 55 крилатих ракет
Масована атака рф по території України 31 жовтня обійшлася окупантам приблизно у $760 млн.
Обстріл України: скільки росії коштувала масована атака 31 жовтня Фото: Главком
Про це пише Forbes.
 
Журналісти видання підрахували загальну суму випущених того дня по Україні ракет різних типів та БПЛА.
 
"Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, зенітна ракета до С-300 – $2 млн, БПЛА різних типів разом із ракетою Х-59 – близько $1 млн. Загальна вартість усіх випущених 31 жовтня ракет і дронів – близько $760 млн", – підрахували у виданні.
 
Вранці 31 жовтня Росія застосувала по цивільних обʼєктах України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу Shahid-136 та один БПЛА «Ланцет-3». Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
 
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01 11 2022 18:19
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