Обстріл України: скільки росії коштувала масована атака 31 жовтня

Масована атака рф по території України 31 жовтня обійшлася окупантам приблизно у $760 млн.

Журналісти видання підрахували загальну суму випущених того дня по Україні ракет різних типів та БПЛА.

"Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, зенітна ракета до С-300 – $2 млн, БПЛА різних типів разом із ракетою Х-59 – близько $1 млн. Загальна вартість усіх випущених 31 жовтня ракет і дронів – близько $760 млн", – підрахували у виданні.

Вранці 31 жовтня Росія застосувала по цивільних обʼєктах України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу Shahid-136 та один БПЛА «Ланцет-3». Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.