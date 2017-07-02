Обстрілів Авдіївки стало менше: запрацювали школи і дитсадки, - голова Авдіївської ВЦА

Голова Авдіївської ВЦА Павло Малихін розповів, що минула ніч в Авдіївці була спокійна, а ситуація у місті стабілізується.

"Загострення пішло на спад. Обстрілів стало менше, по місту вже не б’ють. Запрацювали школи і дитячі садки. Ситуація стабілізується", - сказав Малихін, інформує "112 Україна".

У свою чергу капелан Збройних сил України Геннадій Лисенко зауважив, що це ще не кінець ескалації конфлікту.

"Ніч для Авдіївки минула тихо, в місті не було пострілів. За містом у районі промзони було чути потужні вибухи. Там ситуація напружена. Діти йдуть до школи, вода є з вчорашнього вечора, в оселях вже є тепло. Місто входить у звичайний режим. Але сказати, що це кінець ескалації, я не можу", - зазначив він.

Варто відзначити, що за оперативною інформацією ДержНС, станом на 8:00 в Авдіївці до централізованого електропостачання підключені всі жителі міста.

Залишається відсутнім електропостачання у 3 населених пунктах Ясинуватського району (с. Кам'янка, с. Веселе та с. Петровське), що розташовані поблизу Авдіївки. До відновлювальних робіт залучено бригади енергетиків.

Функціонують 1 пункт життєзабезпечення, 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось 11 тис. 789 осіб.

6 лютого з міста евакуйовано 8 осіб (з них 4 дітей) до пансіонату "Перлина Донеччини" у м. Святогірськ. Загалом з Авдіївки евакуйовано 298 осіб (з них 139 дітей).

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 78 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил, в результаті один військовослужбовець ЗСУ був поранений.