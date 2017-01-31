Обстріли Авдіївки не припиняються, бригади не зможуть сьогодні відновити електропостачання
"Письмового підтвердження припинення вогню в зоні ремонтних робіт російська сторона в СЦКК так і не надала. Сьогодні ремонтні бригади вже не зможуть вийти на місце розриву лінії електропостачання", - повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації (ВГА) Павло Жебрівський в Facebook.
За його словами, зараз ситуцію рятує те, що Авдіївський коксохім зумів підняти температуру теплоносія в тепломережі до 44 градусів.
Жебрівський також повідомив, що в місто прибули 4 карети швидкої допомоги з Костянтинівки.
Раніше глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський доповів президенту Петру Порошенко про перші ознаки припинення вогню в районі Авдіївки.
Нагадаємо, місто Авдіївка, Донецької області, вже третю добу через регулярні атаки бойовиків перебуває без світла і частково без водопостачання. Місцевий коксохімічний завод також вимушений зупиняти свою діяльність. Ще гірша ситуація на окраїні міста: бойовики не припиняють обстріли, а наші військові, фактично, без відпочинку стримують атаку ворога.
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