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Обстріли Авдіївки не припиняються, бригади не зможуть сьогодні відновити електропостачання

В місто прибули чотири карети швидкої допомоги з Костянтинівки
Бойовики не припиняють обстріл Авдіївки. Російська сторона СЦКК так і не надала письмове підтвердження припинення вогню в зоні ремонтних робіт.
Обстріли Авдіївки не припиняються, бригади не зможуть сьогодні відновити електропостачання Фото:112.ua

"Письмового підтвердження припинення вогню в зоні ремонтних робіт російська сторона в СЦКК так і не надала. Сьогодні ремонтні бригади вже не зможуть вийти на місце розриву лінії електропостачання", - повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації (ВГА) Павло Жебрівський в Facebook.

За його словами, зараз ситуцію рятує те, що Авдіївський коксохім зумів підняти температуру теплоносія в тепломережі до 44 градусів.

Жебрівський також повідомив, що в місто прибули 4 карети швидкої допомоги з Костянтинівки.

Раніше глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський доповів президенту Петру Порошенко про перші ознаки припинення вогню в районі Авдіївки.

Нагадаємо, місто Авдіївка, Донецької області, вже третю добу через регулярні атаки бойовиків перебуває без світла і частково без водопостачання. Місцевий коксохімічний завод також вимушений зупиняти свою діяльність. Ще гірша ситуація на окраїні міста: бойовики не припиняють обстріли, а наші військові, фактично, без відпочинку стримують атаку ворога.

 

 

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31 01 2017 16:38
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