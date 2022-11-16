НОВИНИЗ жовтня внаслідок ракетних ударів росії по об'єктах енергетики загинули троє працівників ДТЕК. Ще 22 енергетики отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під вчорашніми обстрілами загинули 3 працівники ДТЕК
Фото: forbes.ua
Про це повідомляє ДТЕК.
Зазначається, що вчора росіяни обстріляли ще одне підприємство ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Проте об'єкт зазнав значних ушкоджень.
У ДТЕК зазначили, що за півтора місяця росія завдала вже 13 ударів по енергетичних підприємствах.
"Внаслідок попередніх ударів 22 енергетиків зазнали поранень, 3 загинули. Також були постраждалі серед рятувальників", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора росія випустила по Україні 96 ракет, з яких понад 70 вдалося збити. Ворог атакував енергетичні об'єкти, тому частина областей залишилася без світла.
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