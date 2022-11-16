Під вчорашніми обстрілами загинули 3 працівники ДТЕК

З жовтня внаслідок ракетних ударів росії по об'єктах енергетики загинули троє працівників ДТЕК. Ще 22 енергетики отримали поранення.

Про це повідомляє ДТЕК.

Зазначається, що вчора росіяни обстріляли ще одне підприємство ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Проте об'єкт зазнав значних ушкоджень.

У ДТЕК зазначили, що за півтора місяця росія завдала вже 13 ударів по енергетичних підприємствах.

"Внаслідок попередніх ударів 22 енергетиків зазнали поранень, 3 загинули. Також були постраждалі серед рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора росія випустила по Україні 96 ракет, з яких понад 70 вдалося збити. Ворог атакував енергетичні об'єкти, тому частина областей залишилася без світла.