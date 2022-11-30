Обстріли ЗАЕС свідчать, що росію не лякає ядерна катастрофа в Україні

москву не лякає можливість створити ядерну катастрофу на території України, яка вразить не лише територію України, а весь регіон, сказав військовий високопосадовець США під час брифінгу в Пентагоні

Обстріли, які росія веде поблизу Запорізької атомної електростанції, свідчать про те, що москву не лякає можливість створити ядерну катастрофу на території України, яка вразить не лише територію України, а весь регіон, сказав військовий високопосадовець США під час брифінгу в Пентагоні.

"Атаки демонструють готовність росії збільшити ризик інциденту ядерної безпеки, який може мати шкідливі наслідки не лише в Україні, але й у всьому регіоні", – сказав представник Міністерства оборони США журналістам, передає Голос Америки.

Інший представник Пентагону, який також брав участь у брифінгу, заявив, що зараз не спостерігається інтенсивних боїв навколо Запоріжжя. Він додав, що у Вашингтоні стежать за повідомленнями про те, що росіяни нібито збиралися передати контроль над ЗАЕС в руки Міжнародного агентства з ядерної енергії.

"І якби вони передали контроль над атомною станцією відповідально, це було б прекрасно", – додав він. При цьому він уточнив, що наразі немає безпосередньої загрози станції.