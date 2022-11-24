Обстріли загрожують транзиту російського газу - глава "Оператора ГТС України"

Аварійні відключення електроенергії, запроваджені "Укренерго" після масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі загрожують "паралізувати" газогін, який транспортує газ з росії в Європу

І без того обмежений росією обсяг транзиту газу до Європи через українську газотранспортну систему опинився під загрозою внаслідок спричинених російськими обстрілами відключень електроенергії в Україні.

Про це очільник "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон розповів в інтерв’ю Bloomberg.

Аварійні відключення електроенергії, запроваджені "Укренерго" після масованих російських ракетних ударів по критичній інфраструктурі України, передусім – енергетичній, загрожують "паралізувати" газогін, який транспортує російський газ в Європу.

"Атака Росії на українські газовидобувні та електричні мережі може порушити транзит. Ситуація складна, але контрольована. Ми намагаємося швидко відновити всі пошкодження", – сказав Макогон.

Газовий маршрут через Україну є останнім для російських поставок до країн Західної Європи після зупинки поставок "Північним потоком".

"Газпром" ще з минулого року скорочує поставки газу до Європи, але з початком повномасштабної війни в Україні скорочення посилилося.

Так, російська компанія не використовує навіть вже сплачені та заброньовані потужності транзиту через точку "Суджа" через українську ГТС, і наразі прокачує до 50 млн кубів газу замість законтрактованих 77 млн кубів.