CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧерез обстріл бойовиками смт Верхньоторецьке у Донецькій області отримала поранення 27-річна жінка, що перебувала на території дитячого садка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Обстрілюючи смт на Донбасі, бойовики поранили жінку в дитсадку
За даними відомства, це сталося о 16 годині 27 серпня за адресою: с. Верхньоторецьке, вул. Залізнична 75
Фото: news.pn
"У результаті обстрілу з автоматичної зброї збоку російсько-окупаційних військ отримала поранення передпліччя правої руки місцева мешканка 1990 року народження", - повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
Нагадаємо, що за минулу добу на Донбасі було поранено двох українських військових.
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