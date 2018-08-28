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Обстрілюючи смт на Донбасі, бойовики поранили жінку в дитсадку

За даними відомства, це сталося о 16 годині 27 серпня за адресою: с. Верхньоторецьке, вул. Залізнична 75
Через обстріл бойовиками смт Верхньоторецьке у Донецькій області отримала поранення 27-річна жінка, що перебувала на території дитячого садка.
Обстрілюючи смт на Донбасі, бойовики поранили жінку в дитсадку Фото: news.pn

"У результаті обстрілу з автоматичної зброї збоку російсько-окупаційних військ отримала поранення передпліччя правої руки місцева мешканка 1990 року народження", - повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Нагадаємо, що за минулу добу на Донбасі було поранено двох українських військових.

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28 08 2018 15:03
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