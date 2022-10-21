БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМіністерство фінансів прогнозує, що у наступному році щомісячний дефіцит бюджету становитиме від 3 до 4 мільярдів доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Обсяг дефіциту бюджету в 2023 році спрогнозували у Мінфіні
Про це пише міністр фінансів України Сергій Марченко у колонці для GlobalMarkets, опублікованій пресслужбою міністерства.
"Після останнього етапу скорочення витрат, ми фіксуємо щомісячний дефіцит на 2023 рік на рівні у 3-4 млрд дол. США", – повідомив глава відомства.
За словами Марченко, наступного року українська влада має зробити все необхідне для того, щоб залучити зовнішнє пільгове фінансування та гранти для покриття пріоритетних видатків держбюджету, а також зосередитися на зборі коштів для реалізації програм швидкого відновлення.
"За декілька місяців нам вдалося збільшити рівень податкових надходжень, порівняно з першими місяцями війни. Весь цей час існувала фіксована потреба у фінансуванні розміром в 5 млрд дол. США на місяць. Але, незважаючи на величезні зусилля, яких доклали країни-партнери, щоб допомогти нам, дефіцит не було профінансовано у повному обсязі", – констатував міністр.
Нагадаємо, що раніше увосьме з початку війни – Рада змінила цьогорічний бюджет.
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21 10 2022 19:21 МЕДІА
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