Обсяг дефіциту бюджету в 2023 році спрогнозували у Мінфіні

Міністерство фінансів прогнозує, що у наступному році щомісячний дефіцит бюджету становитиме від 3 до 4 мільярдів доларів.

Про це пише міністр фінансів України Сергій Марченко у колонці для GlobalMarkets, опублікованій пресслужбою міністерства.

"Після останнього етапу скорочення витрат, ми фіксуємо щомісячний дефіцит на 2023 рік на рівні у 3-4 млрд дол. США", – повідомив глава відомства.

За словами Марченко, наступного року українська влада має зробити все необхідне для того, щоб залучити зовнішнє пільгове фінансування та гранти для покриття пріоритетних видатків держбюджету, а також зосередитися на зборі коштів для реалізації програм швидкого відновлення.

"За декілька місяців нам вдалося збільшити рівень податкових надходжень, порівняно з першими місяцями війни. Весь цей час існувала фіксована потреба у фінансуванні розміром в 5 млрд дол. США на місяць. Але, незважаючи на величезні зусилля, яких доклали країни-партнери, щоб допомогти нам, дефіцит не було профінансовано у повному обсязі", – констатував міністр.