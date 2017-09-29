Обсяг податкових надходжень від ІТ-сектора в держбюджет зріс на 33%

Український експорт комп'ютерних та інформаційних послуг в першому півріччі зріс на 18,3%

Обсяг експорту комп'ютерних та інформаційних послуг в січні-червні 2017 року зріс на 18,3% - до $1,3 млрд в порівнянні з аналогічним періодом 2016 года.

За ростом експортної виручки в першому півріччі ІТ-галузь посіла третє місце в структурі експорту. У той же час обсяг податкових надходжень від ІТ-сектора в держбюджет зріс на 32,9% проти аналогічного минулорічного показника і склав 3,7 млн грн.

"У першому півріччі 2017 року індустрія сервісних інформаційних і комп'ютерних послуг України продовжує впевнений і стабільний ріст за показниками експорту високотехнологічних рішень і податкових надходжень до бюджету країни", - повідомила прес-служба Європейської бізнес асоціації (ЕВА), інформує Інтерфакс-Україна.

Приріст основних індикаторів ІТ-сектора пов'язаний, перш за все, з 7%-вим зростанням кількості фахівців в ТОП-50 найбільших гравців індустрії в січні-червні 2017 року, прийняттям законопроекту №4496 про спрощення експорту послуг в кінці 2016 року і відносної політичної та законодавчої стабільністю в країні.

"На сьогоднішній день ІТ-індустрія є драйвером зростання української економіки і складовою просування нашої держави як високотехнологічної країни на міжнародній арені. З 2013 року галузь демонструє стабільний приріст експорту і в першому півріччі цього року посіла третє місце за зростанням валютної виручки", - цитується в повідомленні виконавчий директор ІТ-комітету ЕВА Костянтин Васюк.

Нагадаємо, прокуратура Київської області повідомила директору IT-компанії про підозру в ухиленні від сплати податків на 1 млн гривень.