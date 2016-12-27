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Обсяг ремонтних робіт наступного року зросте більш ніж у 2 рази в порівнянні з 2016 роком, - "Укравтодор"

Збільшити обсяг ремонтних робіт до 2,2 тис. км стало можливим завдяки збільшенню бюджетного фінансування
Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує в 2017 році збільшити обсяг ремонтних робіт на автодорогах країни в порівнянні з 2016 роком в 2,2 рази.
Обсяг ремонтних робіт наступного року зросте більш ніж у 2 рази в порівнянні з 2016 роком, - "Укравтодор" Фото: dt.ua

Такі дані представлені в презентації, оприлюдненій у ході підсумкової прес-конференції Міністерства інфраструктури України, повідомляє УНІАН.

Збільшити обсяг ремонтних робіт до 2,2 тис. км стало можливим завдяки збільшенню бюджетного фінансування дорожнього господарства в наступному році до 35 мільярдів гривень.

Як зазначив після презентації голова "Укравтодору" Славомир Новак, наступного року компанія планує провести технічний аудит стану доріг, запровадити ефективну систему вагового контролю вантажівок на дорогах, а також посилити співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями.

Зазначимо, що раніше в "Укравтодорі заявили", що 97% українських доріг у поганому стані.

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27 12 2016 21:34
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