Обсяг україномовної літератури у книгарнях сягнув 78%, - Порошенко

Україномовні книжки та брошури у книгарнях становлять майже 78% від загального обсягу, водночас російськомовні - лише 15%.

Про це заявив Президент Петро Порошенко під час спілкування з мешканцями Здолбунова на Рівненщині, повідомляє прес-служба глави держави.

“Нам завжди казали, що ми не здатні конкурувати з російськими книгарнями. В українських книгарнях зараз нарешті з’явилося багато видань українською мовою... Змінилася нація, змінилася країна, і кожен з вас це відчуває. І сьогодні україномовні книжки та брошури становлять майже 78% від загального обсягу. Російськомовні, знаєте, скільки? 15%... Завжди вони (російськомовні книжки - ред.) перевищували. Ми жили як колонія в окупації", - сказав Порошенко.

За його словами, запровадження мовних квот на радіо та телебаченні дало позитивні результати.

"Нарешті з’явився український медійний простір, україномовний. Кажуть – як квоти? Є ж свобода слова, є свобода говорити будь-якою мовою. Говорити – так, але інформаційний простір заповнювати – друзі мої, українською мовою. Чому? Бо так передбачено ліцензією. Не хочете? Їдьте у Росію і спілкуйтеся російською. Ніхто вам не забороняє", - наголосив Президент.

Додамо, що на телебаченні і радіо в Україні домінує український продукт, а частка державної мови в ефірі національних телеканалів досягла 92%.