ОБСЄ досі не отримала повної інформації щодо спецоперації з Бабченком

В організації вважають, що Україна стала жертвою дезінформації і в цьому аспекті вбачається проблема з рівнем довіри до влади та правоохоронних структур

Організація з безпеки і співробітництва в Європі досі не отримала повної інформації від української влади та правоохоронців щодо спецоперації, в межах якої інсценували убивство російського журналіста Аркадія Бабченка.

Про це на конференції в Києві повідомив представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Арлем Дезір.

"У мене досі немає інформації про цей інцидент. Я чув заяви від влади, від генерального прокурора, однак я думаю та маю сподівання, що більше інформації буде в майбутньому. Гадаю, це необхідно. Звісно, я розумію, що певні відомості не можуть розголошуватися", – цитує Дезіра "Громадське".

Дезір додав, що Україна стала жертвою дезінформації і в цьому аспекті вбачається проблема з рівнем довіри до влади та правоохоронних структур.

На питання про те, які відомості має отримати ОБСЄ, аби вона вважала цю операцію виправданою, Дезір відповів:

"Я не схвалюю подібну інсценовану операцію щодо життя журналіста. На мою думку, не має бути жодної брехні щодо життя чи смерті журналіста. Важливим є те, що коли влада має інформацію про загрозу життю Бабченка чи іншим журналістам, ця інформація була надана тоді, коли влада вважатиме це можливим. Однак при цьому, не було жодної іншої непідтвердженої інформації, що потрапляє в інформаційне поле", – сказав представник ОБСЄ.

Нагадаємо, смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка інсценували 29 червня. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовили вбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах.