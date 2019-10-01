ОБСЄ готова підтримати миротворців ООН на Донбасі
"Я обговорював з генеральним секретарем ООН це питання. Також я буду звітувати в Раді Безпеки через декілька тижнів. Так-що, якщо буде рішення про розгортання такої місії, то ОБСЄ готова використати свій досвід на місцях для надання підтримки", - сказав він, коментуючи питання про можливу миротворчу місію на Донбасі, повідомляє "Укрінформ".
Лайчак додав, що питання миротворців краще адресувати до ООН.
"Це питання обговорювалося, згадувалося, але воно не знаходиться зараз офіційно на порядку денному Ради Безпеки. Зараз немає що коментувати, але ми спостерігаємо за розвитком ситуації в цілому", - додав він.
Нагадаємо, що формат миротворчої місії є спірним питанням для України і РФ, яка підтримує бойовиків. Україна розраховує на повномасштабну місію, яка візьме під контроль всю окуповану територію Донбасу включно з державним кордоном. Росія пропонувала тільки "охоронну місію" для забезпечення безпеки спостерігачів ОБСЄ в районі лінії зіткнення.
Раніше, Президент України Петро Порошенко розповів, що понад 40 країн готові взяти участь у складі миротворчої операції на окупованій території Донбасу.
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