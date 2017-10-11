ОБСЄ констатує зростання насильства проти журналістів
"Насильство і погрози щодо журналістів знаходяться на підйомі у багатьох частинах регіону ОБСЄ. У багатьох відношеннях свобода ЗМІ зараз знаходиться під більшою загрозою, ніж будь-коли з моменту створення Офісу", - заявив представник ОБСЄ з питань ЗМІ Арлем Дезір, повідомляє Укрінформ.
"Свобода ЗМІ й безпека не повинні знаходитися в опозиції в ОБСЄ. Сьогодні понад 170 журналістів знаходяться під вартою по всьому регіону ОБСЄ, хоча зосереджені у кількох країнах. Ми невпинно закликаємо до їхнього звільнення", - також наголосили в організації.
Дезір вступив на посаду 19 липня 2017 року і відтоді в Офіс надійшло 109 повідомлень про випадки порушення свободи ЗМІ у 31 з 57 держав-учасниць ОБСЄ. Переважна їх більшість стосувалася безпеки журналістів.
Нагадаємо, за даними ЮНЕСКО, за п'ять років у світі загинули 530 журналістів, а за 11 років - 930.
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