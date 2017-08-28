ОБСЄ має бути на лінії зіткнення 24 години на добу, сім днів на тиждень, – Порошенко
Про це повідомляє прес-служба Порошенка.
"Нас не влаштовує, коли інспектори ОБСЄ приїхали о 9:00 ранку і о 18:00 поїхали, а всю ніч обстрілюють", – сказав Петро Порошенко.
Він запропонував, щоб цілодобово 7 днів на тиждень на лінії зіткнення були присутні інспектори ОБСЄ задля забезпечення сталого припинення вогню.
"Саме Україна висунула ініціативу щодо "шкільного перемир’я". З 25-го серпня оголосити жорстке припинення вогню", – сказав президент та повідомив, що вже третю добу Збройні Сили України не мають бойових втрат і майже немає обстрілів з важкого озброєння.
Нагадаємо, перший заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що в Мінських угодах немає положень, які дозволяють відкривати вогонь у відповідь.
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