ОБСЄ має бути на лінії зіткнення 24 години на добу, сім днів на тиждень, – Порошенко

Порошенко запропонував цілодобову присутність ОБСЄ на лінії зіткнення на Донбасі

Президент України Петро Порошенко запропонував цілодобову присутність патрулів місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі на лінії зіткнення на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба Порошенка.

"Нас не влаштовує, коли інспектори ОБСЄ приїхали о 9:00 ранку і о 18:00 поїхали, а всю ніч обстрілюють", – сказав Петро Порошенко.

Він запропонував, щоб цілодобово 7 днів на тиждень на лінії зіткнення були присутні інспектори ОБСЄ задля забезпечення сталого припинення вогню.

"Саме Україна висунула ініціативу щодо "шкільного перемир’я". З 25-го серпня оголосити жорстке припинення вогню", – сказав президент та повідомив, що вже третю добу Збройні Сили України не мають бойових втрат і майже немає обстрілів з важкого озброєння.

Нагадаємо, перший заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що в Мінських угодах немає положень, які дозволяють відкривати вогонь у відповідь.

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