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ОБСЄ має бути на лінії зіткнення 24 години на добу, сім днів на тиждень, – Порошенко

Порошенко запропонував цілодобову присутність ОБСЄ на лінії зіткнення на Донбасі
Президент України Петро Порошенко запропонував цілодобову присутність патрулів місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі на лінії зіткнення на Донбасі.
ОБСЄ має бути на лінії зіткнення 24 години на добу, сім днів на тиждень, – Порошенко Фото: kommersant.ua

Про це повідомляє прес-служба Порошенка.

"Нас не влаштовує, коли інспектори ОБСЄ приїхали о 9:00 ранку і о 18:00 поїхали, а всю ніч обстрілюють", – сказав Петро Порошенко.

Він запропонував, щоб цілодобово 7 днів на тиждень на лінії зіткнення були присутні інспектори ОБСЄ задля забезпечення сталого припинення вогню.

"Саме Україна висунула ініціативу щодо "шкільного перемир’я". З 25-го серпня оголосити жорстке припинення вогню", – сказав президент та повідомив, що вже третю добу Збройні Сили України не мають бойових втрат і майже немає обстрілів з важкого озброєння.

Нагадаємо, перший заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що в Мінських угодах немає положень, які дозволяють відкривати вогонь у відповідь.

Спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер підтвердив розгляд передачі летальної зброї Україні.

Народний депутат Ігор Мосійчук заявив, що слова Івана Франка, Тараса Шевченка і Лесі Українки є "летальною зброєю", яка допоможе перемогти Росію.

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28 08 2017 18:40
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