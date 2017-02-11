ПОЛІТИКА НОВИНИСпостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала зменшення кількості вибухів у зоні АТО за період з 19:30 30 жовтня по 19:30 31 жовтня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ОБСЄ: на Донбасі утричі зменшилась кількість вибухів
80 вибухів на противагу 250 минулого місяця
Фото: pravda.com.ua
Про це повідомляє СММ у своєму звіті за 31 жовтня.
"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню – близько 80 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 250 вибухів)", – йдеться у звіті.
"Водночас кількість зафіксованих вибухів у Луганській області була більшою – близько 10 супроти трьох", – повідомила СММ.
Нагадаємо, співробітники моніторингової місії ОБСЄ зафіксували виїзд з території окупованої частини Донбасу до Росії автофургона з написом "Ритуал".
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