Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ОБСЄ: на Донбасі утричі зменшилась кількість вибухів

80 вибухів на противагу 250 минулого місяця
Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала зменшення кількості вибухів у зоні АТО за період з 19:30 30 жовтня по 19:30 31 жовтня.
ОБСЄ: на Донбасі утричі зменшилась кількість вибухів Фото: pravda.com.ua

Про це повідомляє СММ у своєму звіті за 31 жовтня.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню – близько 80 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 250 вибухів)", – йдеться у звіті.

"Водночас кількість зафіксованих вибухів у Луганській області була більшою – близько 10 супроти трьох", – повідомила СММ.

Нагадаємо, співробітники моніторингової місії ОБСЄ зафіксували виїзд з території окупованої частини Донбасу до Росії автофургона з написом "Ритуал".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 11 2017 06:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Справа Авакова: факти і версії

Справа Авакова: факти і версії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.