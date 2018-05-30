CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 107 смертей мирних жителів у зоні бойових на Донбасі з початку 2018 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ОБСЄ: на Донбасі з початку року загинули 107 мирних жителів
З початку 2018 року місія ОБСЄ зафіксувала також понад 100 тисяч порушень режиму припинення вогню
Фото: Reuters
"З початку року місія підтвердила загибель 107 мирних жителів, більшість з них загинули внаслідок артобстрілу, або підірвалися на мінах чи саморобних вибухових пристроях. Більшість випадків сталися в квітні-травні", — повідомив глава СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН, передає "Інтерфакс-Україна".
За його словами, з початку 2018 року місія ОБСЄ зафіксувала також понад 100 тисяч порушень режиму припинення вогню.
Нагадаємо, що поблизу населеного пункту Майорськ на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний.
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