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ОБСЄ: на Донбасі з початку року загинули 107 мирних жителів

З початку 2018 року місія ОБСЄ зафіксувала також понад 100 тисяч порушень режиму припинення вогню
Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 107 смертей мирних жителів у зоні бойових на Донбасі з початку 2018 року.
ОБСЄ: на Донбасі з початку року загинули 107 мирних жителів Фото: Reuters

"З початку року місія підтвердила загибель 107 мирних жителів, більшість з них загинули внаслідок артобстрілу, або підірвалися на мінах чи саморобних вибухових пристроях. Більшість випадків сталися в квітні-травні", — повідомив глава СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, з початку 2018 року місія ОБСЄ зафіксувала також понад 100 тисяч порушень режиму припинення вогню.

Нагадаємо, що поблизу населеного пункту Майорськ на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний.

 

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30 05 2018 08:25
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