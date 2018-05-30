ОБСЄ: на Донбасі з початку року загинули 107 мирних жителів

З початку 2018 року місія ОБСЄ зафіксувала також понад 100 тисяч порушень режиму припинення вогню

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 107 смертей мирних жителів у зоні бойових на Донбасі з початку 2018 року.

"З початку року місія підтвердила загибель 107 мирних жителів, більшість з них загинули внаслідок артобстрілу, або підірвалися на мінах чи саморобних вибухових пристроях. Більшість випадків сталися в квітні-травні", — повідомив глава СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, з початку 2018 року місія ОБСЄ зафіксувала також понад 100 тисяч порушень режиму припинення вогню.