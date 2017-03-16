CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРобота Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні продовжена до кінця березня 2018 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ОБСЄ на рік продовжила місію в Україні
Бюджет СММ встановлено в розмірі 105,5 млн євро
Фото: qha.com.ua
Постійна рада ОБСЄ в четвер прийняла рішення продовжити мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на один рік - до 31 березня 2018 року, - повідомляє прес-служба СММ ОБСЄ.
Це рішення встановлює бюджет місії в сумі 105,5 млн на період з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року.
Постійна рада ОБСЄ є одним з основних регулярних органів прийняття рішень ОБСЄ, що об'єднує представників усіх 57 держав-учасниць організації.
Зазначимо, українська сторона під час зустрічі з європейською делегацією 10 березня наполягала на розширенні та вдосконаленні роботи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України.
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16 03 2017 16:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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