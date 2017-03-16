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ОБСЄ на рік продовжила місію в Україні

Бюджет СММ встановлено в розмірі 105,5 млн євро
Робота Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні продовжена до кінця березня 2018 року.
ОБСЄ на рік продовжила місію в Україні Фото: qha.com.ua

Постійна рада ОБСЄ в четвер прийняла рішення продовжити мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на один рік - до 31 березня 2018 року, - повідомляє прес-служба СММ ОБСЄ.

Це рішення встановлює бюджет місії в сумі 105,5 млн на період з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року.

Постійна рада ОБСЄ є одним з основних регулярних органів прийняття рішень ОБСЄ, що об'єднує представників усіх 57 держав-учасниць організації.

Зазначимо, українська сторона під час зустрічі з європейською делегацією 10 березня наполягала на розширенні та вдосконаленні роботи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України.

 
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16 03 2017 16:29
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