ОБСЄ на рік продовжила місію в Україні

Робота Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні продовжена до кінця березня 2018 року.

Постійна рада ОБСЄ в четвер прийняла рішення продовжити мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на один рік - до 31 березня 2018 року, - повідомляє прес-служба СММ ОБСЄ.

Це рішення встановлює бюджет місії в сумі 105,5 млн на період з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року.

Постійна рада ОБСЄ є одним з основних регулярних органів прийняття рішень ОБСЄ, що об'єднує представників усіх 57 держав-учасниць організації.

Зазначимо, українська сторона під час зустрічі з європейською делегацією 10 березня наполягала на розширенні та вдосконаленні роботи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України.