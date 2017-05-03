ОБСЄ наполягає: сторони конфлікту мають відвести важке озброєння від Авдіївки

Сторони конфлікту мають відвести важке озброєння від Авдіївки заради мирних мешканців.

Про це йдеться у заяві СММ ОБСЄ, яку оприлюднено ввечері 5 березня.

"Черговий обстріл ДФС призвів до зупинки її роботи... СММ ОБСЄ готова сприяти встановленню "вікна тиші" для ремонту, але слід усунути першопричини – важке озброєння та близькість позицій. Сторони конфлікту мають вивести важку зброю та дотримуватися відстані між позиціями заради мирних мешканців, що мешкають поблизу та працівників КП "Вода Донбасу", – заявили в ОБСЄ.

Нагадаємо, місто Авдіївка знову залишилось без електропостачання. Мобільний зв'язок працює із перебоями.