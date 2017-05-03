CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСторони конфлікту мають відвести важке озброєння від Авдіївки заради мирних мешканців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ОБСЄ наполягає: сторони конфлікту мають відвести важке озброєння від Авдіївки
СММ ОБСЄ готова сприяти встановленню "вікна тиші"
Фото: qha.com.ua
Про це йдеться у заяві СММ ОБСЄ, яку оприлюднено ввечері 5 березня.
"Черговий обстріл ДФС призвів до зупинки її роботи... СММ ОБСЄ готова сприяти встановленню "вікна тиші" для ремонту, але слід усунути першопричини – важке озброєння та близькість позицій. Сторони конфлікту мають вивести важку зброю та дотримуватися відстані між позиціями заради мирних мешканців, що мешкають поблизу та працівників КП "Вода Донбасу", – заявили в ОБСЄ.
Нагадаємо, місто Авдіївка знову залишилось без електропостачання. Мобільний зв'язок працює із перебоями.
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05 03 2017 23:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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