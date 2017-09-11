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ОБСЄ нарахувала 225 вибухів на Донбасі

На Донеччині сепаратист вистрілив за 50 метрів від спостерігачів
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі зафіксувала 8 листопада 150 вибухів у Донецькій області та 75 - у Луганській.
ОБСЄ нарахувала 225 вибухів на Донбасі Фото: facebook.com/oscesmm

Про це повідомляється у звіті місії.

Як наголошується, в Пікузах Донецької області чоловік у військовому одязі вистрілив у повітря за 50 м від місії.

Спостерігачі місії продовжували стежити за районами розмежування сил і засобів біля Станиці Луганської, Золотого і Петровського, доступ місії залишався обмеженим у всіх 3 районах розмежування.

Також місія сприяла та контролювала ремонт і технічне обслуговування необхідної інфраструктури поблизу Щастя, Новозванівки і Станиці Луганської.

СММ відвідала один прикордонний район, який не перебуває під державним контролем.

Нагадаємо, що минулої доби в зоні АТО загинув український боєць, троє отримали бойові травми і поранення.

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09 11 2017 22:36
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