ПОЛІТИКА НОВИНИСпеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі зафіксувала 8 листопада 150 вибухів у Донецькій області та 75 - у Луганській.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ОБСЄ нарахувала 225 вибухів на Донбасі
На Донеччині сепаратист вистрілив за 50 метрів від спостерігачів
Фото: facebook.com/oscesmm
Про це повідомляється у звіті місії.
Як наголошується, в Пікузах Донецької області чоловік у військовому одязі вистрілив у повітря за 50 м від місії.
Спостерігачі місії продовжували стежити за районами розмежування сил і засобів біля Станиці Луганської, Золотого і Петровського, доступ місії залишався обмеженим у всіх 3 районах розмежування.
Також місія сприяла та контролювала ремонт і технічне обслуговування необхідної інфраструктури поблизу Щастя, Новозванівки і Станиці Луганської.
СММ відвідала один прикордонний район, який не перебуває під державним контролем.
Нагадаємо, що минулої доби в зоні АТО загинув український боєць, троє отримали бойові травми і поранення.
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09 11 2017 22:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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