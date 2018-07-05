ОБСЄ не бачить причин для посилення своєї присутності на Закарпатті

"Якщо ситуація на Закарпатті зміниться, ми, звісно ж, повідомимо про це"

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що ситуація у Закарпатській області є загалом спокійною.

Він нагадав, що ситуацію на Закарпатті сьогодні відстежує команда СММ з Івано-Франківська, і, за її даними, напруга у регіоні не спостерігається.

"Згідно з інформацією, яку ми отримали від цієї команди, ситуація у регіоні загалом є спокійною. Якщо ситуація на Закарпатті зміниться, ми, звісно ж, повідомимо про це", - відзначив Хуг в інтерв'ю "112 Україна".

За його словами, на цьому етапі ОБСЄ не бачить необхідності у збільшенні кількості спостерігачів у івано-франківській команді.

Хуг повідомив, що спостерігачі налагодили регулярні контакти з представниками місцевої влади, громадянського суспільства, журналістами та місцевими жителями, але не став уточнювати деталей.

"Факти, які ми встановлюємо, ми відбиваємо у своїх звітах. Як я вже казав, у Закарпатській області наразі спостерігаємо загалом спокійну ситуацію", - додав він.

Нагадаємо, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ОБСЄ повідомила його про відкриття спостережної місії на Закарпатті. 8 березня Сійярто також заявляв про направлення спостерігачів ОБСЄ на Закарпаття як про доконаний факт, зазначивши, що в Будапешті вітають такий крок.