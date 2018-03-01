ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не має можливості контролювати ситуацію на окупованій території Донбасу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ОБСЄ не контролює ситуацію в ОРДЛО, – Клімкін
ОБСЄ не може реально контролювати, що відбувається на окупованій території
Фото:112.ua
Про це він заявив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем у середу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".
"Росія продовжує тактику контрольованої ескалації на Донбасі. Ми всі це бачимо не лише з обстрілів, а і з того, що ОБСЄ не може реально контролювати, що відбувається на окупованій території", - сказав Клімкін.
За його словами, ознакою продовження цієї тактики є і вихід РФ зі складу Спільного центру з контролю та координації.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОБСЄ за вихідні зафіксувала 361 вибух на Донбасі.
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