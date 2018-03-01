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ОБСЄ не контролює ситуацію в ОРДЛО, – Клімкін

ОБСЄ не може реально контролювати, що відбувається на окупованій території
Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не має можливості контролювати ситуацію на окупованій території Донбасу.
ОБСЄ не контролює ситуацію в ОРДЛО, – Клімкін Фото:112.ua

Про це він заявив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем у середу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Росія продовжує тактику контрольованої ескалації на Донбасі. Ми всі це бачимо не лише з обстрілів, а і з того, що ОБСЄ не може реально контролювати, що відбувається на окупованій території", - сказав Клімкін.

За його словами, ознакою продовження цієї тактики є і вихід РФ зі складу Спільного центру з контролю та координації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОБСЄ за вихідні зафіксувала 361 вибух на Донбасі.

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03 01 2018 23:19
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