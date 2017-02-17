ОБСЄ не звітує про загиблих серед мирних жителів Донбасу, - МЗС
Про це йдеться у заяві МЗС України щодо тематичної доповіді СММ ОБСЄ "Складне становище цивільного населення, яке постраждало від конфлікту на сході України".
У відомстві зазначили, що цілковито поділяють занепокоення членів місії стосовно погіршення гуманітарної ситуації, яка впливає на життя мільйонів українців з окупованих територіях.
"Відзначаємо, разом з тим, що поза увагою СММ залишилися такі критичні питання гуманітарного “порядку денного” як вбивства, зникнення та незаконне ув’язнення місцевих мешканців на окупованій частині Донбасу, повна безкарність російських військових та бойовиків за злочини, вчинені проти цивільного населення, факти примусового позбавлення майна та фактична заборона на діяльність міжнародних гуманітарних організацій в ОРДЛО", - наголосили у Міністерстві.
У відомстві пояснюють, що ОБСЄ не змогла написати всеохоплюючий звіт щодо цих проблем через те, що бойовики часто не пускають спостерігачів на свої території.
Нагадаємо, 15 лютого бойовики так званої терористичної організації "ДНР" не пропустили на блокпості спостерігачів ОБСЄ, які поспішали на місце події в окупованому Донецьку.
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