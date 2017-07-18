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ОБСЄ обрала нового генсека

У той же час екс-генсек ОБСЄ Ламберто Дзанньер став верховним комісаром у справах національних меншин
Рада міністрів Організації з безпеки і співпраці в Європі затвердила новим генеральним секретарем організації колишнього посла Швейцарії при ОБСЄ Томас Гремінгера.
ОБСЄ обрала нового генсека Томас Гремінгер. Фото: SwissInfo

Про це йдеться в заяві на сайті організації.

Також сказано, що колишня міністр закордонних справ Ісландії Інгібьорг Сольрун Гісладоттір буде займати посаду директора Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. У той же час екс-генсек ОБСЄ Ламберто Дзанньер став верховним комісаром у справах національних меншин, а колишній лідер французької соціалістичної партії Арлем Дезір став представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

Рада міністрів ОБСЄ затвердила ці кандидатури, які раніше були подані Постійною радою організації, консенсусом. Ухвалення цього рішення стало можливим після закінчення п'ятиденного терміну, під час якого будь-яка країна-член ОБСЄ могла подати заперечення щодо зазначених кандидатур. Як повідомляв УНІАН, повноваження Дзанньєра на посаді генсека ОБСЄ закінчилася 30 червня.

Нагадаємо, починаючи з суботи, 1 липня, Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) залишилась без генерального секретаря.

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