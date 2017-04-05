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ОБСЄ оприлюднило відео підриву автівки спостерігачів місії, - ВІДЕО

Американський фельдшер, Джозеф Стоун - перший член місії ОБСЄ, який загинув за три роки конфлікту
Моніторингова місія ОБСЄ оприлюднила відео моменту, коли автівка спостерігачів наїхала на міну на Луганщині.
ОБСЄ оприлюднило відео підриву автівки спостерігачів місії, - ВІДЕО Фото: pravda.com.ua

"Це відео показує момент коли авто спостерігачів ОБСЄ наїхало на бомбу, що знаходилася на узбіччі... Американський фельдшер, Джозеф Стоун, який загинув 23 квітня — перший член місії ОБСЄ, який загинув за три роки конфлікту", — йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, 23 квітня на окупованій частині Луганської області підірвався автомобіль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Інцидент забрав життя одного спостерігача, ще двоє зараз у лікарні. Загинув громадянин США Джозеф Стоун і була контужена громадянка Німеччини Іва Гнелін. В ОБСЄ шоковані цією новиною і закликають покарати винних.

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04 05 2017 21:55
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