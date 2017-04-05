CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМоніторингова місія ОБСЄ оприлюднила відео моменту, коли автівка спостерігачів наїхала на міну на Луганщині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ОБСЄ оприлюднило відео підриву автівки спостерігачів місії, - ВІДЕО
Американський фельдшер, Джозеф Стоун - перший член місії ОБСЄ, який загинув за три роки конфлікту
Фото: pravda.com.ua
"Це відео показує момент коли авто спостерігачів ОБСЄ наїхало на бомбу, що знаходилася на узбіччі... Американський фельдшер, Джозеф Стоун, який загинув 23 квітня — перший член місії ОБСЄ, який загинув за три роки конфлікту", — йдеться в описі до відео.
Нагадаємо, 23 квітня на окупованій частині Луганської області підірвався автомобіль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Інцидент забрав життя одного спостерігача, ще двоє зараз у лікарні. Загинув громадянин США Джозеф Стоун і була контужена громадянка Німеччини Іва Гнелін. В ОБСЄ шоковані цією новиною і закликають покарати винних.
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