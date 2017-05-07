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ПОЛІТИКА НОВИНИ

ОБСЄ підготувала резолюцію про деокупацію Криму та частини Донбасу

Депутати ПА ОБСЄ у підготовленому проекті резолюції закликають Росію припинити анексію Криму і окупацію Донбасу
У Мінську 5 липня відкривається двадцять шоста сесія Парламентської Асамблеї ОБСЄ. Комітет з політичних питань і безпеки ПА ОБСЄ підготував для розгляду резолюцію "Зміцнення взаємної довіри і співпраці в ім'я миру і процвітання в регіоні ОБСЄ".
ОБСЄ підготувала резолюцію про деокупацію Криму та частини Донбасу Фото: picturedesk.com

У проекті резолюції комітету з політичних питань Парламентської асамблеї ОБСЄ Росія визнається окупантом, автори документа закликають Росію скасувати анексію Криму та дотримуватися домовленостей щодо Донбасу, - повідомляє "Радіо Свобода".

Так, у тексті документа зазначено, що комітет закликає до припинення військових дій в Україні, повного виведення великокаліберних знарядь обома сторонами та надання повноцінного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та організаціям з надання гуманітарної допомоги.

"У комітеті рішуче засуджують численні серйозні випадки тиску, переслідування та залякування спостерігачів зі складу ПММ поряд з випадками навмисного знищення майна ОБСЄ в певних районах Донецької і Луганської областей, які перебувають під контролем російських гібридних сил", - зазначено в резолюції.

У цьому зв'язку ОБСЄ "настійно закликає Російську Федерацію до прийняття практичних заходів щодо забезпечення належних умов безпеки для СММ в цілях запобігання подальшої ескалації положення".

"Також в ОБСЄ закликають Російську Федерацію як державу-окупанта на Кримському півострові зняти всі обмеження і усунути інші бар'єри, що перешкоджають свободі пересування спостерігачів зі складу Спеціальної моніторингової місії в Україні та виконання ними свого мандату", - наголошується в тексті документа.

Комітет знову заявляє про свою підтримку Комплексу заходів по виконанню мінських угод, прийнятого і підписаного 12 лютого 2015 року в Мінську усіма сторонами, які також підписали Мінський протокол від 5 вересня 2014 року і Меморандум від 19 вересня 2014 року, і відповідних резолюцій ПА ОБСЄ, що стосуються кризи в Україні і навколо неї.

Також ПА ОБСЄ підкреслює повагу закріплених у Гельсінському заключному акті принципів непорушності кордонів і територіальної цілісності, мирного врегулювання спорів, рівноправності і самовизначення народів, а також закликає Російську Федерацію утриматися від агресивної практики та скасувати рішення про анексію незаконною Автономної Республіки Крим.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони назвали кількість російських військових у Криму, на Донбасі та вздовж російсько-українського кордону.

 
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