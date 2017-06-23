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ОБСЄ повідомляє про падіння людей із напівзруйнованого мосту на КПВВ в Станиці

Міст в Станиці Луганській є єдиним офіційним шляхом переходу на окуповану територію Луганської області
Більше того, члени патруля Місії бачили, як на цій ділянці моста троє пішоходів впали, а ще близько 10 ледь утримували рівновагу.
ОБСЄ повідомляє про падіння людей із напівзруйнованого мосту на КПВВ в Станиці Фото: прес-служба ОБСЄ

"Спостерігачі також бачили, як в тому ж місці місцеві жителі втратили рівновагу і, в результаті цього, не втримали чоловіка з інвалідністю, якого вони переносили. Пізніше всі вони поскаржилися членам патруля СММ на те, що міст не ремонтують", -  додали в ОБСЄ.

Зазначається, напередодні ввечері в пункті пропуску з підконтрольною уряду боку команда СММ бачила чергу з приблизно 800 чоловік, що прямують в підконтрольні уряду райони, і близько 1000 чоловік, які чекали в черзі в протилежному напрямку.

Зазначимо, що міст в Станиці Луганській є єдиним офіційним шляхом переходу на окуповану територію Луганської області. 

Нагадаємо, що озброєні бойовики "ДНР" здійснили жорстокий напад на неозброєних спостерігачів спеціальної моніторингової місії, однак подробиць не розкривали.

Раніше ОБСЄ звітували, що з початку поточного року у зоні проведення АТО на Донбасі внаслідок обстрілів загинули 47 осіб.
 

 

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23 06 2017 11:20
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