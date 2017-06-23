ОБСЄ повідомляє про падіння людей із напівзруйнованого мосту на КПВВ в Станиці

Міст в Станиці Луганській є єдиним офіційним шляхом переходу на окуповану територію Луганської області

Більше того, члени патруля Місії бачили, як на цій ділянці моста троє пішоходів впали, а ще близько 10 ледь утримували рівновагу.

"Спостерігачі також бачили, як в тому ж місці місцеві жителі втратили рівновагу і, в результаті цього, не втримали чоловіка з інвалідністю, якого вони переносили. Пізніше всі вони поскаржилися членам патруля СММ на те, що міст не ремонтують", - додали в ОБСЄ.

Зазначається, напередодні ввечері в пункті пропуску з підконтрольною уряду боку команда СММ бачила чергу з приблизно 800 чоловік, що прямують в підконтрольні уряду райони, і близько 1000 чоловік, які чекали в черзі в протилежному напрямку.

Зазначимо, що міст в Станиці Луганській є єдиним офіційним шляхом переходу на окуповану територію Луганської області.