ОБСЄ повідомляє про падіння людей із напівзруйнованого мосту на КПВВ в Станиці
"Спостерігачі також бачили, як в тому ж місці місцеві жителі втратили рівновагу і, в результаті цього, не втримали чоловіка з інвалідністю, якого вони переносили. Пізніше всі вони поскаржилися членам патруля СММ на те, що міст не ремонтують", - додали в ОБСЄ.
Зазначається, напередодні ввечері в пункті пропуску з підконтрольною уряду боку команда СММ бачила чергу з приблизно 800 чоловік, що прямують в підконтрольні уряду райони, і близько 1000 чоловік, які чекали в черзі в протилежному напрямку.
Зазначимо, що міст в Станиці Луганській є єдиним офіційним шляхом переходу на окуповану територію Луганської області.
Нагадаємо, що озброєні бойовики "ДНР" здійснили жорстокий напад на неозброєних спостерігачів спеціальної моніторингової місії, однак подробиць не розкривали.
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