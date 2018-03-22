ОБСЄ продовжила мандат місії в Україні до квітня 2019 року

Організація з безпеки і співпраці в Європі продовжила мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні до 31 березня 2019 року.

"Мандат СММ ОБСЄ продовжено до 31 березня 2019 року. Делегація України оприлюднила свою пояснювальну заяву, в якій зазначила, що СММ повинна мати повний і безперешкодний доступ до всієї території України, включно з Кримом і Севастополем", - йдеться в повідомленні постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні у Twitter.

Усі держави Євросоюзу, США і Канада підтримали це рішення.

Нагадаємо, моніторингова місія ОБСЄ в Україні розпочала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України в ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.

СММ - це неозброєна цивільна місія, яка працює у всіх регіонах України. Її основні завдання - неупереджено і об'єктивно спостерігати і звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Діяльність місії в основному зосереджена на Донбасі.