ОБСЄ продовжила мандат місії в Україні до квітня 2019 року
"Мандат СММ ОБСЄ продовжено до 31 березня 2019 року. Делегація України оприлюднила свою пояснювальну заяву, в якій зазначила, що СММ повинна мати повний і безперешкодний доступ до всієї території України, включно з Кримом і Севастополем", - йдеться в повідомленні постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні у Twitter.
Усі держави Євросоюзу, США і Канада підтримали це рішення.
Нагадаємо, моніторингова місія ОБСЄ в Україні розпочала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України в ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.
СММ - це неозброєна цивільна місія, яка працює у всіх регіонах України. Її основні завдання - неупереджено і об'єктивно спостерігати і звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Діяльність місії в основному зосереджена на Донбасі.
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