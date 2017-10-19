ОБСЄ продовжила мандат спостерігачів на двох російських КПП

Організація з безпеки і співробітництва в Європі продовжила мандат наглядової місії російських контрольно-пропускних пунктах "Донецьк" і "Гуково" до 31 січня 2018 року.

"Згідно з рішенням, прийнятим сьогодні, 19 жовтня, Постійною радою ОБСЄ, 57 держав-учасників погодилися продовжити мандат Місії спостерігачів ОБСЄ на російських контрольно-пропускних пунктах "Гуково" і "Донецьк" на три місяці, до 31 січня 2018 року", - повідомляє офіційний сайт ОБСЄ.

Мандат місії, яка складається з 22 спостерігачів, залишиться незмінним.

"Діючи за принципом неупередженості та прозорості, спостерігачі будуть стежити за ситуацією на обох російських контрольно-пропускних пунктах, а також за переміщенням через кордон", - додали в ОБСЄ.

Місія здійснює моніторинг російських КПП з 29 липня 2014 року.

Нагадаємо, що раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала в ОРДЛО самохідні гаубиці, танки, артилерійське знаряддя і зенітний ракетний комплекс.

"3 жовтня в непідконтрольних уряду України районах безпілотний літальний міні-апарат (БПЛА) СММ виявив три самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) на південний схід від села Тернове (57 км на схід від Донецька), перебування там яких є порушенням відповідних ліній відводу", - повідомили спостерігачі.

Наголошується, що поза виділених місць зберігання в непідконтрольних Києву районах міні-БПЛА СММ зафіксував нерухоме самохідне артилерійське знаряддя (2С9 "Нона-С", 120 мм) і 11 танків (Т-64Б) в районі на захід від села Мануйлівка (65 км на схід від Донецька), а також 15 танків (Т-64Б) на південний схід від села Тернове.

Крім того, поза місць зберігання в ОРДЛО місії ОБСЄ бачила зенітний ракетний комплекс (9К33 "Оса") недалеко від міста Бахмут (67 км на північ від Донецька).

Нагадаємо, Закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", яким на рік продовжується особливий статус ОРДЛО, опубліковано в парламентській газеті "Голос України" і набуває чинності з дня публікації.

