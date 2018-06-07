ОБСЄ: Росія використовує перемир'я для постачання зброї на Донбас під виглядом гуманітарки

Росія використовує тимчасово оголошений режим припинення вогню на Донбасі для постачання зброї та боєприпасів під виглядом гуманітарної допомоги.

"Збройні сили під керівництвом Росії нівелюють можливості припинити цей конфлікт, використовуючи паузи для поповнення запасів", - заявив на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кеміен, повідомляє "Укрінформ".

Кеміен також зазначив, що тільки 29 червня спостерігачі ОБСЄ виявили п'ять вантажних автомобілів, які здійснили доставку на військову базу в Луганську 20-ти невідомих палет. Причому, спостерігачам було відмовлено в доступі для контролю.

"Якщо Росія дійсно доставляла б гуманітарні вантажі, як свідчить про це маркування на автомобілях, це було б зроблено прозорим способом", - наголосив дипломат.

За його словами, відмова російської сторони надати хоча б базову інформацію про вміст вантажів дає підстави для висновку, що "це була ще одна цинічна спроба приховати військову техніку й амуніцію". Кеміен назвав чергову спробу росіян ввести в оману спостерігачів ОБСЄ "звичайним явищем".

Нагадаємо, що Росія забезпечує сепаратистів на Донбасі танками, "Градами", самохідними зенітними установками та іншим озброєнням, при цьому постійно заперечує ці поставки. Влітку 2015 року президент РФ Володимир Путін заявив, що бойовики на Донбасі "десь знаходять" зброю, й дав зрозуміти, що буде постачати "ДНР" й "ЛНР" озброєння, поки Україна не піде на нав'язувані Росією умови врегулювання конфлікту.

Також, Росія регулярно направляє на окупований Донбас так званий "гуманітарний конвой", за допомогою якого постачає бойовиків озброєнням, боєприпасами, провіантом, ліками та іншою допомогою. Представники української влади й спецслужб також заявляли, що цими фурами окупанти вивозять тіла загиблих російських військових.

У січні 2017 року суд ЄС визнав постачання російської зброї на Донбас. При цьому, в березні російська делегація в Міжнародному суді ООН в Гаазі заявила, що бойовики "знаходять зброю у шахтах".