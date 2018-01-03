ОБСЄ розкритикувала розширення позицій українських військових на Донбасі

Олександр Хуг: Зближення позицій противників призводить до ескалації на Донбасі

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александер Хуг розкритикував недавнє відновлення контролю Збройними силами України населених пунктів у так званій "сірій зоні" на Донбасі.

Представник ОБСЄ вважає, що такі дії ЗСУ не передбачені мінськими домовленостями та призводять до зростання насильства, - повідомляє Українська правда.

Варто зазначити, що у прес-центрі штабу АТО наголошували, що Новоолександрівка і так була закріплена за ЗСУ у мінських угодах.

"Крок, який спричинив переміщення позицій ще ближче до лінії зіткнення. Таке переміщення позицій передбачає зменшення міжпозиційної відстані, неминуче призводить до ще більшого насильства", - вважає Хуг.

Окрім того, 2 лютого військове керівництво України підтвердило відновлення контролю Збройних сил України над селом Катеринівка на Луганщині, яке розташоване на лінії розмежування. Таким чином, протягом січня-лютого ЗСУ відновили контроль над двома селами із так званої сірої зони на Донбасі.

Зазначимо, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатує збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

