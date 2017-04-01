ОБСЄ розширить зони свого контролю на весь Донбас

СММ ОБСЄ буде розширювати зони свого контролю на всю територію Донбасу і контролювати в першу чергу припинення бойових дій.

Голова ОБСЄ, федеральний міністр європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії Себастьян Курц у середу заявив про необхідність реалістичного підходу до можливостей місії, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується місії, я прошу вас реалістично підходити до цього питання, в ОБСЄ 57 країн-членів і рішення приймаються консенсусом", - сказав Курц, відповідаючи на питання українського журналіста про можливість введення в Україні поліцейської місії ОБСЄ.

При цьому міністр підкреслив, що ОБСЄ буде робити все, "щоб місія діяла якомога ефективніше, вела спостереження по всій території Донбасу, і щоб зусиллями місії було досягнуто повне припинення вогню".

Але тільки зусиль ОБСЄ щодо місії недостатньо, зазначив голова організації. "Тут необхідні зусилля і там, де приймають рішення, в Москві, Києві і в інших країнах", - сказав Курц.

Курц також наголосив на важливості відновлення зруйнованої на Донбасі інфраструктури, однак підкреслив першочерговість забезпечення припинення вогню з обох сторін.

"Необхідно і далі вести діалог і переговори. Але Мінські домовленості сьогодні єдина база, документ, на підставі якого ми повинні діяти. І хоча мене не задовольняє стан виконання цих домовленостей, я повинен сказати, що ситуація на момент їх підписання була гірша, ніж зараз. І могла бути ще гірша, ніж зараз. Я не задоволений нинішнім "статус-кво", але при відсутності іншого базового документа ми повинні виконувати Мінськ", - заявив голова ОБСЄ.

Вчора, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, головуючий в ОБСЄ визначив актуальні завдання для України за підсумками свого візиту на Донбас.

Нагадаємо, 3-4 січня Курц перебуває з робочим візитом у Донецькій області, щоб ознайомитися з ситуацією.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін і голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц відвідали Маріуполь. Серед основних тем - перспективи розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

ОБСЄ є однією із сторін переговорів у Тристоронній контактній групі в Мінську.