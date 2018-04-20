ОБСЄ спростовує дані штабу АТО про відсутність поранених на КПВВ "Мар'їнка"

У штабі АТО заявили, що це черговий "фейк бойовиків", а українські військові "ніколи не відкривали, не відкривають і не відкриватимуть вогонь" проти мирних жителів

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг повідомив, що внаслідок інциденту, який стався біля пункту пропуску "Мар'їнка" 19 квітня на Донеччині, поранення дістали троє людей. Бойовики звинуватили українських військових у пораненні людей. У штабі АТО таку інформацію заперечують.

Відповідаючи на питання журналістів Громадського, чи відомо йому щось про інцидент, про який повідомляли бойовики, Хуг сказав:

"СММ спілкувалася з двома жінками та чоловіком, які, судячи з усього, були поранені, поки вони перебували на автобусній зупинці поблизу контрольно-пропускного пункту, непідконтрольного уряду поблизу Мар'їнки. Усі вони були поранені в ноги, а згодом декому з них надали медичну допомогу".

Водночас перший заступник голови СММ ОБСЄ не спростував і не підтвердив заяву бойовиків про нібито обстріл з боку українських військових.

"Ми напередодні зафіксували, що сторони продовжують піддавати цивільних небезпеці, розміщуючи техніку, персонал та позиції поблизу житлових будинків, цивільної інфраструктури. Це часто підвищує ризик для цивільних потрапити під обстріл", - додав Хуг.

Він закликав сторони розвести техніку та озброєння від лінії розмежування.

"Ми закликаємо сторони звести кількість смертей мирного населення до нуля. Ми віримо, що це можливо досягнути не просто шляхом обіцянок виконувати домовленості, а справді дотримуючись їх. Зокрема, не розміщувати техніку поблизу чи на території об'єктів інфраструктури, і не вести обстріли з чи у напрямку цих районів", - наголосив Хуг.

На уточнююче питання Громадського, чи дійсно штаб АТО вважає, що поранених біля КПВВ "Мар’їнка" не було, прес-офіцер штабу АТО Олег Сушинський відповів: "Так, штаб АТО вважає, що це зрежисована російськими окупантами постановка".

Нагадаємо, 19 квітня підконтрольні бойовикам "ДНР" ресурси повідомили, що українські військові відкрили вогонь по мирним жителям, які перетинали пункт пропуску "Мар'їнка" - внаслідок нібито обстрілу постраждали троє людей.

У штабі АТО заявили, що це черговий "фейк бойовиків", а українські військові "ніколи не відкривали, не відкривають і не відкриватимуть вогонь" проти мирних жителів.