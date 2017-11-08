ОБСЄ відновила відеоспостереження на Донецькій фільтрувальній станції

Камера була виведена з ладу кулями зі стрілецької зброї

СММ ОБСЄ відновила роботу камери спостереження на Донецькій фільтрувальній станції після того, як вона була виведена з ладу кулями зі стрілецької зброї.

"Спостерігачі демонтували тепловізійну камеру, а також замінили захисний рукав кабелю камери відеоспостереження. Станом на 14:00, 9 серпня, роботу камери відеоспостереження відновлено", - йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ.

Також у місії повідомили подробиці щодо пошкодження тепловізійної камери і камери відеоспостереження, які були встановленні на одній з будівель ДФС.

"8 серпня, о 20:20, СММ втратила сигнал із камер (одна тепловізійна й одна камера відеоспостереження), нещодавно встановлених на даху адміністративної будівлі на території Донецької фільтрувальної станції.