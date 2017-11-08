ОБСЄ відновила відеоспостереження на Донецькій фільтрувальній станції
"Спостерігачі демонтували тепловізійну камеру, а також замінили захисний рукав кабелю камери відеоспостереження. Станом на 14:00, 9 серпня, роботу камери відеоспостереження відновлено", - йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ.
Також у місії повідомили подробиці щодо пошкодження тепловізійної камери і камери відеоспостереження, які були встановленні на одній з будівель ДФС.
"8 серпня, о 20:20, СММ втратила сигнал із камер (одна тепловізійна й одна камера відеоспостереження), нещодавно встановлених на даху адміністративної будівлі на території Донецької фільтрувальної станції.
"9 серпня під час огляду камер на ДФС команда Місії виявила на тепловізійній камері пошкодження, спричинені вогнем зі стрілецької зброї. Члени патруля СММ зафіксували 10 місць влучення куль (п’ять калібру 7,62 мм, дві калібру 5,45 мм і ще три калібру 7,62 мм або 5,45 мм) на тепловізійній камері, а також 4 місця влучення куль (калібру 7,62 мм або 5,45 мм) на опорі камери", - сказано у звіті.
Камера відеоспостереження та передавач сигналу не були пошкоджені, утім камера не працювала. Спостерігачі помітили два місця влучення куль (калібру 7,62 мм або 5,45 мм) на захисному рукаві кабелю камери відеоспостереження.
За оцінками спостерігачів, "усі кулі були випущені з відстані 600–800 м із південно-південно-західного напрямку і з висоти 10–12 м над землею, що відповідає висоті, на якій встановлено камери".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа