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ОБСЄ відновила відеоспостереження на Донецькій фільтрувальній станції

Камера була виведена з ладу кулями зі стрілецької зброї
СММ ОБСЄ відновила роботу камери спостереження на Донецькій фільтрувальній станції після того, як вона була виведена з ладу кулями зі стрілецької зброї.
ОБСЄ відновила відеоспостереження на Донецькій фільтрувальній станції Фото: picturedesk.com

"Спостерігачі демонтували тепловізійну камеру, а також замінили захисний рукав кабелю камери відеоспостереження. Станом на 14:00, 9 серпня, роботу камери відеоспостереження відновлено", - йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ.

Також у місії повідомили подробиці щодо пошкодження тепловізійної камери і камери відеоспостереження, які були встановленні на одній з будівель ДФС.

"8 серпня, о 20:20, СММ втратила сигнал із камер (одна тепловізійна й одна камера відеоспостереження), нещодавно встановлених на даху адміністративної будівлі на території Донецької фільтрувальної станції.

"9 серпня під час огляду камер на ДФС команда Місії виявила на тепловізійній камері пошкодження, спричинені вогнем зі стрілецької зброї. Члени патруля СММ зафіксували 10 місць влучення куль (п’ять калібру 7,62 мм, дві калібру 5,45 мм і ще три калібру 7,62 мм або 5,45 мм) на тепловізійній камері, а також 4 місця влучення куль (калібру 7,62 мм або 5,45 мм) на опорі камери", - сказано у звіті.

Камера відеоспостереження та передавач сигналу не були пошкоджені, утім камера не працювала. Спостерігачі помітили два місця влучення куль (калібру 7,62 мм або 5,45 мм) на захисному рукаві кабелю камери відеоспостереження.

За оцінками спостерігачів, "усі кулі були випущені з відстані 600–800 м із південно-південно-західного напрямку і з висоти 10–12 м над землею, що відповідає висоті, на якій встановлено камери".

 

 

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11 08 2017 09:35
ТЕГИ: Донбас, ОБСЄ
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