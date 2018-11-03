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ОБСЄ відстежує ситуацію в Ужгороді з Івано-Франківська

Організація, згідно зі своїм мандатом, посилила моніторинг
Місія ОБСЄ посилила моніторинг ситуації в Ужгороді з Івано-Франківська.
ОБСЄ відстежує ситуацію в Ужгороді з Івано-Франківська Фото: qha.com.ua

Про це йдеться у відповіді місії ОБСЄ на запит "Української правди".

"У відповідь на нещодавні події в Ужгороді та на його околицях СММ ОБСЄ, згідно зі своїм мандатом, посилила моніторинг у цьому районі та відповідно оприлюднила результати роботи у своїх звітах", – зазначили в організації.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ОБСЄ повідомила його про відкриття спостережної місії на Закарпатті. 8 березня Сійярто також заявляв про направлення спостерігачів ОБСЄ на Закарпаття як про доконаний факт, зазначивши, що в Будапешті вітають такий крок.

11 березня речник Закарпатської ОДА Ярослав Галас заявив, що ОДА не надавала погодження на відкриття постійної моніторингової місії ОБСЄ і до неї не надходили подібні пропозиції.

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11 03 2018 20:20
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