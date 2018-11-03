ОБСЄ відстежує ситуацію в Ужгороді з Івано-Франківська
Про це йдеться у відповіді місії ОБСЄ на запит "Української правди".
"У відповідь на нещодавні події в Ужгороді та на його околицях СММ ОБСЄ, згідно зі своїм мандатом, посилила моніторинг у цьому районі та відповідно оприлюднила результати роботи у своїх звітах", – зазначили в організації.
Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ОБСЄ повідомила його про відкриття спостережної місії на Закарпатті. 8 березня Сійярто також заявляв про направлення спостерігачів ОБСЄ на Закарпаття як про доконаний факт, зазначивши, що в Будапешті вітають такий крок.
11 березня речник Закарпатської ОДА Ярослав Галас заявив, що ОДА не надавала погодження на відкриття постійної моніторингової місії ОБСЄ і до неї не надходили подібні пропозиції.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі