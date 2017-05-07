ОБСЄ виявила на Донбасі шість невідведених гаубиць

Спостерігачі не змогли потрапити в два місця розміщення відведеного важкого озброєння на території

Спостерігачі не змогли потрапити в два місця розміщення відведеного важкого озброєння на території "ДНР"

Спостерігачі СММ ОБСЄ помітили на окупованій території Донецької області шість гаубиць Гвоздика, йдеться в звіті СММ станом на 19:30 3 липня, який був опублікований на сайті місії у вівторок, 4 липня.

"Місія відзначила наявність озброєння, яке вона не змогла верифікувати як відведене, оскільки умови його зберігання не відповідають критеріям, передбаченим у повідомленні від 16 жовтня 2015 року. У контрольованих районах "ДНР"за (визначеними) координатами відведення СММ побачила шість 122-мм самохідних гаубиць 2С1 Гвоздика", - повідомили в СММ.

Крім цього, спостерігачі відзначили, що не змогли потрапити в два місця розміщення відведеного важкого озброєння на території бойовиків "ДНР" у зв'язку з обмеженнями в області безпеки. Проте, представники СММ ОБСЄ змогли побачити це озброєння з певної відстані.

Також повідомляється, що, згідно з доступним СММ даними повітряного спостереження, 26 червня було виявлено 14 бронетранспортерів, 8 з яких були помічені вперше, а також 21 військова вантажівка поблизу міста Кальміуське (колишня назва Комсомольське, в 42 км на південний схід від Донецька).

Нагадаємо, згідно з даними звіту СММ ОБСЄ, бойовики порушують заборону на проведення навчань з бойовою стрільбою в зоні безпеки на Донбасі.

30 червня польовий офіс Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Попасній евакуювали через обстріл.