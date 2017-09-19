ОБСЄ ймовірно збільшить кількість спостерігачів на Донбасі

ОБСЄ планує збільшити кількість спостерігачів спеціальної моніторингової місії на Донбасі до 800 осіб.

"Що стосується діяльності СММ, фактом залишається те, що ми будемо продовжувати збільшувати кількість спостерігачів. І наша мета до кінця терміну дії нашого мандата, який завершується в березні наступного року, збільшити загальну кількість спостерігачів, які працюватимуть на місцях, до 800 осіб" , - сказав перший заступник керівника СММ ОБСЄ Александр Хуг під час круглого столу в Інституті Горшеніна, повідомляє LB.ua.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) розпочала свою роботу 21 березня 2014 року в зв'язку зі зверненням уряду України в ОБСЄ і консенсусним рішенням усіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.

СММ - це неозброєна цивільна місія, яка працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень, у всіх регіонах України. Її основні завдання - це неупереджено й об'єктивно спостерігати за ситуацією в Україні та звітувати, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту.

Нагадаємо, Росія підготувала проект резолюції Ради Безпеки ООН про створення озброєної стрілецькою зброєю місії для захисту спостерігачів ОБСЄ на сході України на початковий період в шість місяців.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав три критерії, за яких США вважатиме миротворчу місію на Донбасі "справжньою" і гідною підтримки.