ОБСЄ за добу зафіксувала 2260 порушень режиму припинення вогню

Місія ОБСЄ зафіксувала 2260 порушень режиму припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі протягом доби.

Про це повідомив заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг, повідомляє "Громадське".

"Сьогодні о 04:40 ранку ми почали фіксувати порушення режиму припинення вогню в трикутнику Донецький аеропорт - Авдіївка - Ясинувата... Загалом сьогодні ми зафіксували більше 2260 порушень режиму припинення вогню. В основному, вогонь здійснювався із заборонених видів озброєння", - сказав Хуг в неділю, 29 січня.

За його словами, бойові дії ввечері в неділю стали менш активними.

Він також пообіцяв звіт про зафіксовані порушення режиму припинення вогню в понеділок.

"Тоді ми будемо мати і відео камер, розташованих на місцях. Більше деталей варто очікувати тоді", - сказав Хуг.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики відкривали вогонь 56 раз по всій лінії зіткнення. В результаті 5 українських військових загинули, 9 поранені, 4 травмовані.