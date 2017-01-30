ОБСЄ за добу зафіксувала 2260 порушень режиму припинення вогню
Про це повідомив заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг, повідомляє "Громадське".
"Сьогодні о 04:40 ранку ми почали фіксувати порушення режиму припинення вогню в трикутнику Донецький аеропорт - Авдіївка - Ясинувата... Загалом сьогодні ми зафіксували більше 2260 порушень режиму припинення вогню. В основному, вогонь здійснювався із заборонених видів озброєння", - сказав Хуг в неділю, 29 січня.
За його словами, бойові дії ввечері в неділю стали менш активними.
Він також пообіцяв звіт про зафіксовані порушення режиму припинення вогню в понеділок.
"Тоді ми будемо мати і відео камер, розташованих на місцях. Більше деталей варто очікувати тоді", - сказав Хуг.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики відкривали вогонь 56 раз по всій лінії зіткнення. В результаті 5 українських військових загинули, 9 поранені, 4 травмовані.
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