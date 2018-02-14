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ОБСЄ за добу зафіксувала більше 200 вибухів на Донбасі

Місія констатувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, що і за попередній звітний період, зафіксувавши водночас більше вибухів
Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 11 лютого по 19:30 12 лютого зафіксувала 216 вибухів.
ОБСЄ за добу зафіксувала більше 200 вибухів на Донбасі Фото:112.ua

Про це йдеться у звіті організації від 13 лютого.

"У Донецькій області Місія констатувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, що і за попередній звітний період, зафіксувавши водночас більше вибухів (приблизно 210 проти близько 170)", - підкреслили спостерігачі.

"У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, серед іншого, 6 вибухів проти 2 відповідно", - наголосили в ОБСЄ.

"7 лютого у непідконтрольних урядові районах безпілотний літальний міні-апарат СММ виявив 8 БМП-1, 2 бронетранспортери (МТ-ЛБ), 1 зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм), встановлену на вантажівку, а також нові траншеї біля н. п. Лобачеве", - йдеться у звіті.

"11 лютого міні-БПЛА СММ зафіксував 3 бойові машини (дві БМП-2 й одну БМП-1), а також 2 встановлені на вантажівки зенітні установки (ЗУ-23) неподалік від н. п. Обозне", - повідомили у Спостережній місії.

"12 лютого у підконтрольних урядові районах Місія зафіксувала 1 броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ-2) у Маріуполі, а також 2 бронетранспортери (один БТР-60 і один типу БТР) неподалік від н. п. Волноваха", - зазначили спостерігачі.

Нагадаємо, напередодні бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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14 02 2018 06:51
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