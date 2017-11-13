ОБСЄ за вихідні зафіксувала понад 770 вибухів на Донбасі
Про це повідомляється у звіті місії за вихідні, опублікованому в понеділок, 13 листопада, на сайті ОБСЄ.
Зазначається, що в Донецькій області в період з вечора 10 листопада до вечора 11 листопада СММ задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом. Водночас було зафіксовано більше вибухів (близько 410 проти близько 340). У період з вечора 11 листопада до вечора 12 листопада СММ задокументувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 290 вибухів.
Згідно зі звітом, у Луганській області спостерігачі ОБСЄ задокументували менше порушень режиму припинення вогню (три вибухи) в період з вечора 10 листопада до вечора 11 листопада, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (16 вибухів).
"Місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню в період з вечора 11 листопада до вечора 12 листопада, включаючи близько 70 вибухів", - додали в СММ.
Нагадаємо, за інформацією штабу АТО, бойовики від опівночі 14 разів порушили перемир’я на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців зазнали поранення.
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