ОБСЄ за вихідні зафіксувала понад 770 вибухів на Донбасі

ОБСЄ задокументувала менше порушень припинення вогню, але все ще значну їх кількість

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ заявили, що за вихідні зафіксували понад 770 вибухів у Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомляється у звіті місії за вихідні, опублікованому в понеділок, 13 листопада, на сайті ОБСЄ.

Зазначається, що в Донецькій області в період з вечора 10 листопада до вечора 11 листопада СММ задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом. Водночас було зафіксовано більше вибухів (близько 410 проти близько 340). У період з вечора 11 листопада до вечора 12 листопада СММ задокументувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 290 вибухів.

Згідно зі звітом, у Луганській області спостерігачі ОБСЄ задокументували менше порушень режиму припинення вогню (три вибухи) в період з вечора 10 листопада до вечора 11 листопада, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (16 вибухів).

"Місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню в період з вечора 11 листопада до вечора 12 листопада, включаючи близько 70 вибухів", - додали в СММ.

Нагадаємо, за інформацією штабу АТО, бойовики від опівночі 14 разів порушили перемир’я на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців зазнали поранення.