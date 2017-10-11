ОБСЄ зафіксувала 39 загиблих і поранених дітей в зоні АТО протягом року

Останній випадок загибелі дитини був зафіксований в Петровському районі Донецька 6 листопада

З початку року в районі проведення Антитерористичної операції (АТО) на Донеччині загинули або постраждали 39 дітей.

Про це на брифінгу заявив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг, інформує "112 Україна".

Він зазначив, що в 2017 році в зоні збройного конфлікту 39 дітей загинули або отримали поранення. Останній випадок загибелі дитини був зафіксований в Петровському районі Донецька 6 листопада, де 9-річна дитина підірвалася на снаряді. Ще двоє дітей в результаті розриву боєприпасу були поранені.

"У Петровському районі Донецька 9-річний хлопчик помер і ще двоє дітей постраждали в результаті спрацьовування неразорвавшегося снаряда на дитячому майданчику. Поранення отримала 31-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого місяця у непідконтрольному силам АТО Докучаєвську в руках у 16-річного підлітка розірвалася граната.