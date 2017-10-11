ОБСЄ зафіксувала 39 загиблих і поранених дітей в зоні АТО протягом року
Про це на брифінгу заявив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг, інформує "112 Україна".
Він зазначив, що в 2017 році в зоні збройного конфлікту 39 дітей загинули або отримали поранення. Останній випадок загибелі дитини був зафіксований в Петровському районі Донецька 6 листопада, де 9-річна дитина підірвалася на снаряді. Ще двоє дітей в результаті розриву боєприпасу були поранені.
"У Петровському районі Донецька 9-річний хлопчик помер і ще двоє дітей постраждали в результаті спрацьовування неразорвавшегося снаряда на дитячому майданчику. Поранення отримала 31-річна жінка", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулого місяця у непідконтрольному силам АТО Докучаєвську в руках у 16-річного підлітка розірвалася граната.
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