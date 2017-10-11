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ОБСЄ зафіксувала 39 загиблих і поранених дітей в зоні АТО протягом року

Останній випадок загибелі дитини був зафіксований в Петровському районі Донецька 6 листопада
З початку року в районі проведення Антитерористичної операції (АТО) на Донеччині загинули або постраждали 39 дітей.
ОБСЄ зафіксувала 39 загиблих і поранених дітей в зоні АТО протягом року print screen

Про це на брифінгу заявив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг, інформує "112 Україна".

Він зазначив, що в 2017 році в зоні збройного конфлікту 39 дітей загинули або отримали поранення. Останній випадок загибелі дитини був зафіксований в Петровському районі Донецька 6 листопада, де 9-річна дитина підірвалася на снаряді. Ще двоє дітей в результаті розриву боєприпасу були поранені.

"У Петровському районі Донецька 9-річний хлопчик помер і ще двоє дітей постраждали в результаті спрацьовування неразорвавшегося снаряда на дитячому майданчику. Поранення отримала 31-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого місяця у непідконтрольному силам АТО Докучаєвську в руках у 16-річного підлітка розірвалася граната.

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10 11 2017 14:59
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