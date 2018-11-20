ОБСЄ зафіксувала біля окупованого Луганська "Гради", "Жаби" і нове озброєння
Спостерігачі зафіксували неподалік від Хрустального (колишній Красний Луч) 21 реактивну систему залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм), а також 4 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) і 4 буксирувані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм) біля Білого на захід від Луганська, йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 19 листопада.
У звіті наголошується, що ОБСЄ була виявлена відсутність на постійних місцях зберігання важкого озброєння за межами ліній відведення.
Зокрема, наголошується, що там бракує 13 одиниць РСЗВ (БМ-21), 17 буксируваних гаубиць (шістнадцяти Д-30 і однієї 2А65 "Мста-Б", 152 мм) і 14 самохідних – 2С1, 5 танків (чотирьох Т-64 й одного Т-72).
Крім того, спостерігачі СММ вперше зафіксували нові одиниці озброєння.
Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала біля окупованого селища Новоамвросіївське на Донбасі чотири невідведені реактивні системи залпового вогню "Град".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Український документальний фільм про Майдан і війну на Донбасі позмагається за Оскар
- ВІДЕО Львівська студія Young&Hungry зняла соціальний ролик до 85-роковин Голодомору
- ВІДЕО Американка зняла відео, як залишала зону пожеж у Каліфорнії
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилвався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"
- Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"