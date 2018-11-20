ОБСЄ зафіксувала біля окупованого Луганська "Гради", "Жаби" і нове озброєння

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомляє, що поблизу окупованих районів Луганської області було помічено важке озброєння бойовиків, серед якого реактивні системи залпового вогню "Град" та гаубиці "Жаба" та "Гвоздика".

Спостерігачі зафіксували неподалік від Хрустального (колишній Красний Луч) 21 реактивну систему залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм), а також 4 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) і 4 буксирувані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм) біля Білого на захід від Луганська, йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 19 листопада.

У звіті наголошується, що ОБСЄ була виявлена відсутність на постійних місцях зберігання важкого озброєння за межами ліній відведення.

Зокрема, наголошується, що там бракує 13 одиниць РСЗВ (БМ-21), 17 буксируваних гаубиць (шістнадцяти Д-30 і однієї 2А65 "Мста-Б", 152 мм) і 14 самохідних – 2С1, 5 танків (чотирьох Т-64 й одного Т-72).

Крім того, спостерігачі СММ вперше зафіксували нові одиниці озброєння.

Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала біля окупованого селища Новоамвросіївське на Донбасі чотири невідведені реактивні системи залпового вогню "Град".